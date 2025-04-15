Фабрегас відхилив пропозицію двох італійських топклубів

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас відхилив пропозиції від двох італійських топклубів.

Про це повідомляє MilanNews, посилаючись на Івана Дзадзароні.

За його інформацією, Мілан і Рома вже робили Фабрегасу пропозиції очолити їхні команди влітку поточного року, проте 37-річний іспанський фахівець обидва варіанти продовження кар’єри відхилив.

Минулого тижня повідомлялося про інтерес до тренера Комо з боку німецького РБ Лейпциг.

Фабрегас проводить свій дебютний сезон у якості головного тренера. Наразі його команда посідає 13 місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії з 36 очками у 43 матчах.

Раніше з’явилася інформація про те, що Комо хоче зберегти Фабрегаса на наступний сезон і поборотися за місце в єврокубках.