Фабрегас відхилив пропозицію двох італійських топклубів
Секс Фабрегас
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Головний тренер Комо Сеск Фабрегас відхилив пропозиції від двох італійських топклубів.
Про це повідомляє MilanNews, посилаючись на Івана Дзадзароні.
За його інформацією, Мілан і Рома вже робили Фабрегасу пропозиції очолити їхні команди влітку поточного року, проте 37-річний іспанський фахівець обидва варіанти продовження кар’єри відхилив.
Минулого тижня повідомлялося про інтерес до тренера Комо з боку німецького РБ Лейпциг.
Фабрегас проводить свій дебютний сезон у якості головного тренера. Наразі його команда посідає 13 місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії з 36 очками у 43 матчах.
Раніше з’явилася інформація про те, що Комо хоче зберегти Фабрегаса на наступний сезон і поборотися за місце в єврокубках.