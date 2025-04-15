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Фабрегас відхилив пропозицію двох італійських топклубів

Олег Дідух — 15 квітня 2025, 18:20
Фабрегас відхилив пропозицію двох італійських топклубів
Секс Фабрегас
Getty Images

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас відхилив пропозиції від двох італійських топклубів.

Про це повідомляє MilanNews, посилаючись на Івана Дзадзароні.

За його інформацією, Мілан і Рома вже робили Фабрегасу пропозиції очолити їхні команди влітку поточного року, проте 37-річний іспанський фахівець обидва варіанти продовження кар’єри відхилив.

Минулого тижня повідомлялося про інтерес до тренера Комо з боку німецького РБ Лейпциг.

Фабрегас проводить свій дебютний сезон у якості головного тренера. Наразі його команда посідає 13 місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії з 36 очками у 43 матчах.

Раніше з’явилася інформація про те, що Комо хоче зберегти Фабрегаса на наступний сезон і поборотися за місце в єврокубках.

Мілан Рома Сеск Фабрегас Комо

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