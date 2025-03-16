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Комо має намір зберегти зіркового тренера та вийти в єврокубки наступного сезону

Станіслав Лисак — 16 березня 2025, 09:47
Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас
Getty Images

Комо зробить усе, щоб зберегти головного тренера команди Сеска Фабрегаса на наступний сезон.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво клубу вважає іспанського фахівця недоторканим, а також має намір підсилити склад під час літнього трансферного вікна.

Зазначається, що Комо може значно витратитися влітку, щоб поборотися за зону єврокубків уже в сезоні 2025/2026.

Підопічні Фабрегаса наразі розташувалися на 13 сходинці після 29 зіграних поєдинків. Нагадаємо, що Комо є новачком Серії А, який кваліфікувався лише цього сезону до елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Наступна гра команди відбудеться вже 29 березня проти Емполі, за який виступає українець Віктор Коваленко.

Чемпіонат Італії, Серія А Сеск Фабрегас Комо

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