Комо має намір зберегти зіркового тренера та вийти в єврокубки наступного сезону

Комо зробить усе, щоб зберегти головного тренера команди Сеска Фабрегаса на наступний сезон.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво клубу вважає іспанського фахівця недоторканим, а також має намір підсилити склад під час літнього трансферного вікна.

Зазначається, що Комо може значно витратитися влітку, щоб поборотися за зону єврокубків уже в сезоні 2025/2026.

#Como have not changed their Plans for the next season: they want to keep Cesc #Fabregas, who is considered untouchable and has a contract until 2028. Como are planning important and huge spendings and signings to try to arrive in Europe. #transfers https://t.co/Wa4ss0GoIC — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 16, 2025

Підопічні Фабрегаса наразі розташувалися на 13 сходинці після 29 зіграних поєдинків. Нагадаємо, що Комо є новачком Серії А, який кваліфікувався лише цього сезону до елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Наступна гра команди відбудеться вже 29 березня проти Емполі, за який виступає українець Віктор Коваленко.