Комо має намір зберегти зіркового тренера та вийти в єврокубки наступного сезону
Сеск Фабрегас
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Комо зробить усе, щоб зберегти головного тренера команди Сеска Фабрегаса на наступний сезон.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Керівництво клубу вважає іспанського фахівця недоторканим, а також має намір підсилити склад під час літнього трансферного вікна.
Зазначається, що Комо може значно витратитися влітку, щоб поборотися за зону єврокубків уже в сезоні 2025/2026.
Підопічні Фабрегаса наразі розташувалися на 13 сходинці після 29 зіграних поєдинків. Нагадаємо, що Комо є новачком Серії А, який кваліфікувався лише цього сезону до елітного дивізіону чемпіонату Італії.
Наступна гра команди відбудеться вже 29 березня проти Емполі, за який виступає українець Віктор Коваленко.