Клуб Бундесліги планує запросити Фабрегаса на посаду головного тренера

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас називається одним із головних кандидатів на посаду наставника німецького РБ Лейпциг з наступного сезону.

Про це повідомив журналіст Bild Флоріан Плеттенберг.

За його інформацію, у списку кандидатів також австрієць Олівер Гласнер із Крістал Пелас, німець Дані Рель із Шеффілд Венсдей, а також його земляк , екснаставник Байєра, ПСВ та Бенфіки Роджер Шмідт.

Щодо Фабрегаса, то німецькому клубу доведеться виплатити італійській стороні суму відступних, адже його контракт з Комо чинний до літа 2028 року.

Напередодні Лейпциг звільнив з посади головного тренера Марко Розе, який очолював команду з осені 2022 року і з того часу виграв з нею Кубок та Суперкубок Німеччини. Наразі команду тимчасово очолює Жот Льов, який був асистентом Ральфа Газенгютля та Ральфа Рангніка в Лейпцигу.

Також він працював асистентом Томаса Тухеля в ПСЖ (2018-2020), Челсі (2021-2022) та Баварії (2023-2024) і був тренером у Ліфферінгу (2012-2014) та Зальцбургу (2014-2015).