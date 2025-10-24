В єврокубках повний нуль: як змінилася таблиця коефіцієнтів УЄФА після поразок Динамо та Шахтаря

Що ж, Динамо та Шахтар зіграли вже по два матчі в основному етапі єврокубків сезону-2025/26. Цього тижня результат виявився ще більш ганебним, ніж на старті змагань. Дві поразки проти посередніх команд, жахлива гра і результат.

Чемпіон вирішив підбити підсумки єврокубкового тижня, розповісти, яких результатів досягли конкуренти України, і як змінилася позиція нашої асоціації.

Взагалі цей тиждень хочеться просто забути. Київське Динамо без жодного прояву характеру програло сьомій команді чемпіонату Туреччини. При цьому Самсунспор навіть не відчув спротиву – у киян лише один серйозний момент за 90 хвилин зустрічі.

Шахтар грав все ж трохи краще, але... Моментів також не було, і як підсумок – поразка від Легії. Для розуміння, ця команда зараз йде на 9-му місці в чемпіонаті Польщі, головний тренер прямо перед грою проти "гірників" подав у відставку, яку, щоправда, не прийняли. А ще за останні 5 матчів (до Шахтаря) у Легії була лише одна перемога.

Як зіграли конкуренти?

Представники України: Динамо, Шахтар (Ліга конференцій). Втрати: Олександрія, Полісся

Як ви вже казали раніше, Динамо у своєму матчі програло Самсунспору (0:3), а Шахтар поступився Легії (1:2).

Заробили за тиждень 0 балів

Представники Сербії: Црвена Звезда (Ліга Європи). Втрати: Нови Пазар, Раднічкі 1923, Партизан

Серби без шансів програли португальській Бразі з рахунком 2:0. Наразі у Звезди тільки 1 очко за три тури ЛЄ.

Заробили за тиждень 0 балів

Представники Угорщини: Ференцварош (Ліга Європи). Втрати: Академія Пушкаша, Пакш, Дьор

Ференцварош же приніс своїй країні максимальні очки, здобувши перемогу в грі проти австрійського Зальцбурга.

Заробили за тиждень 0,5 бала

Представники Словаччини: Слован (Ліга конференцій). Втрати: Кошице, Жиліна, Спартак Трнава

Завдяки АЗ Алкмару, Словаччина залишилася без очок на цьому тижні. Єдиний представник Слован Братислава поступився з рахунком 0:1.

Заробили за тиждень 0 балів

Представники Румунії: Стяуа (Ліга Європи), Університатя Крайова (Ліга конференцій). Втрати: Університатя Клуж, ЧФР Клуж

Стяуа у Лізі Європи поступилася Болоньї та не принесла жодного очка Румунії. А ось Університатя Крайова розписала мирову з Ноа.

Заробили за тиждень 0,25 бала

Представники Словенії: Цельє (Ліга конференцій). Втрати: Копер, Марибор, Олімпія Любляна

Цельє ж у своєму поєдинку здобуло перемогу. Перед словенським колективом капітулював Шемрок Роверс із рахунком 2:0.

Заробили за тиждень 0,5 бала

Представники Азербайджану: Карабах (Ліга чемпіонів). Втрати: Зіра, Араз, Сабах Баку

Карабах вперше за три тури в Лізі чемпіонів не заробив очок. Цього тижня команда програла Атлетику з Більбао.

Заробили за тиждень 0 балів

Представники Болгарії: Лудогорець (Ліга Європи). Втрати: Черно Море, Левскі, Арда

Суперником Лудогорця цього разу був Янг Бойз. Приємно, що перемогу в поєдинку святкували саме швейцарці.

Заробили за тиждень 0 балів

Представники Хорватії: Динамо Загреб (Ліга Європи), Рієка (Ліга конференцій). Втрати: Хайдук, Вараждин

Рієка у Лізі конференцій не дограла свій матч зі Спартою Прага через погані погодні умови, а Динамо вирвало нічию у грі з Мальме.

Заробили за тиждень 0,25 бала

Якою була ситуація перед стартом сезону

Україна розпочинала єврокубкову кампанію на 28 місці, що дає 4 місця у кваліфікаціях (одне в Лізі чемпіонів, одне в Лізі Європи та два в Лізі конференцій). На відстані трьох балів знаходилось одразу 8 асоціацій, зокрема дискваліфікована Росія, яка і досі отримує свої бали кожного сезону (по 4,333).

Головні конкуренти України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перед стартом сезону-2025/26

22. Сербія – 20,000

23. Угорщина – 19,750

24. Словаччина – 19,750

25. Румунія – 19,500

26. Росія – 18,299

27. Словенія – 18,093

28. Україна – 17,600

29. Азербайджан – 17,125

30. Болгарія – 15,875

Після другого раунду відбіркового етапу Україна дещо покращила свою позицію, обійшовши російську асоціацію. В якийсь момент українці були близькими до Словенії, але через провальні два тижні втратили свою позицію та повернулися на 28 сходинку. Україну обійшов Азербайджан.

Також варто додати, що після всіх кваліфікаційних матчів до конкурентів додалася асоціація Хорватії.

Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА

21. (22) Хорватія – 23,875 (+2,750);

22. (23) Угорщина – 23,625 (+3,875);

23. (21) Румунія – 23,500 (+4,000);

24. (24) Сербія – 22,375 (+2,375);

25. (25) Азербайджан – 22,000 (+4,825);

26. (27) Словенія – 21,718 (+3,625);

27. (26) Словаччина – 21,375 (+1,625);

28. (28) Україна – 20,850 (+3,250);

29. (29) Болгарія – 19,125 (+3,250);

30. (30) Росія – 18,299.