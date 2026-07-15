У Парижі після вильоту Франції з ЧС-2026 заарештували 98 осіб: фанати обстрілювали поліцію з мінометних феєрверків

Після поразки Франції від Іспанії в півфіналі чемпіонату світу-2026 у Парижі поліція була вимушена заарештувати 98 людей внаслідок сутичок, які влаштували вболівальники.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, серед багатьох правопорушень було зафіксовано обстріл мінометними феєрверками машин служб екстреної допомоги та поліції, підпалено 12 сміттєвих баків та рейд на місцевий супермаркет "Hypercacher", внаслідок якого були розбиті вітрини в закладі.

Також засоби піротехніки полетіли й в працівників пожежної служби, проте у результаті цього ніхто не постраждав.

Серед затриманих було 67 дорослих та 21 неповнолітній. Також градус небезпеки підвищив той фактор, що в день цього матчу Франція святкувала річницю взяття Бастилії, що є національним святом для країни.

Тому поліція задля безпеки в місті підвищила критерії охорони порядку. 5000 полісменів отримали як підмогу 2000 правоохоронців (серед яких є і жандарми) та 2000 пожежників.

Нагадаємо, що "Ле Бле" вилетіли з цьогорічного мундіалю від Іспанії. Французи поступилися з рахунком 0:2.

У фіналі світової першості команда Луїса де ла Фуенте зіграє проти переможця матчу між Аргентиною і Англією, який визначиться 15 липня о 22:00. Додамо, що "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку, ознайомитися з якою ви можете за посиланням.