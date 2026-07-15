Ще один учасник ЧС-2026 залишився без головного тренера

Себастьян Міньє покинув посаду головного тренера збірної Гаїті.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Гаїті.

За їхньою інформацією, контракт був достроково розірваний за обопільною згодою сторін. Міньє очолював збірну Гаїті з 2024 року.

На чолі команди він провів 27 матчів, у яких здобув 13 перемог, зазнав 9 поразок і 5 разів зіграв унічию. 53-річний французький фахівець вивів Гаїті на перший з 1974 року чемпіонат світу, де команда програла всі три матчі на груповому етапі.

До цього у своїй кар'єрі Міньє працював зі збірними Конго, Кенії і Екваторіальної Гвінеї, а також південноафриканським клубом Марумо Галлантс.

Кілька днів тому свого головного тренера, Папа Тіава, звільнила збірна Сенегалу.