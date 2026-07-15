Ще один учасник ЧС-2026 залишився без головного тренера
Себастьян Міньє
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Себастьян Міньє покинув посаду головного тренера збірної Гаїті.
Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Гаїті.
За їхньою інформацією, контракт був достроково розірваний за обопільною згодою сторін. Міньє очолював збірну Гаїті з 2024 року.
На чолі команди він провів 27 матчів, у яких здобув 13 перемог, зазнав 9 поразок і 5 разів зіграв унічию. 53-річний французький фахівець вивів Гаїті на перший з 1974 року чемпіонат світу, де команда програла всі три матчі на груповому етапі.
До цього у своїй кар'єрі Міньє працював зі збірними Конго, Кенії і Екваторіальної Гвінеї, а також південноафриканським клубом Марумо Галлантс.
Кілька днів тому свого головного тренера, Папа Тіава, звільнила збірна Сенегалу.