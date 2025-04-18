Була нервозність: Буяльський – про перемогу над Оболонню в УПЛ

Капітан Динамо Віталій Буяльський оцінив перемогу над Оболонню (3:0) у 25 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це гравець розповів в етері УПЛ ТБ.

"Від початку гри й десь до 30-ї хвилини була якась нервозність. Багато втрачали м'ячі та пропускали контратаки. Це траплялося через те, що десь приймали неправильні рішення, десь поспішали якомога швидше забити, а це не вдавалося. А після голу Андрія Ярмоленка з'явилася впевненість, і так, як ми провели другий тайм, мали грати від самого початку.

Нервозність була через те, що суперник грав із трьома центральними захисниками, а загалом було п'ять гравців оборони, і важко було долати оборону. Хотілося якомога швидше забити чи бодай завершити атаку ударом, і від цього трапляються такі помилки", – розповів гравець.