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Була нервозність: Буяльський – про перемогу над Оболонню в УПЛ

Олександр Булава — 18 квітня 2025, 21:56
Була нервозність: Буяльський – про перемогу над Оболонню в УПЛ
Віталій Буяльський
ФК Динамо

Капітан Динамо Віталій Буяльський оцінив перемогу над Оболонню (3:0) у 25 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це гравець розповів в етері УПЛ ТБ.

"Від початку гри й десь до 30-ї хвилини була якась нервозність. Багато втрачали м'ячі та пропускали контратаки. Це траплялося через те, що десь приймали неправильні рішення, десь поспішали якомога швидше забити, а це не вдавалося. А після голу Андрія Ярмоленка з'явилася впевненість, і так, як ми провели другий тайм, мали грати від самого початку.

Нервозність була через те, що суперник грав із трьома центральними захисниками, а загалом було п'ять гравців оборони, і важко було долати оборону. Хотілося якомога швидше забити чи бодай завершити атаку ударом, і від цього трапляються такі помилки", – розповів гравець.

Також Буяльський пояснив гол Андрія Ярмоленка після розіграшу кутового.

"Ми награвали цю комбінацію на тренуванні, і все вийшло. Відзначу хороше виконання Андрія – він молодець", – розповів Буяльський.

Перемога дозволила киянам набрати 63 бали в турнірній таблиці чемпіонату та зберегти відрив від другої Олександрії на 6 пунктів.

Віталій Буяльський Динамо Київ Оболонь Чемпіонат України, УПЛ

Віталій Буяльський

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