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Суркіс відреагував на інформацію про трансфер Шапаренка

Олександр Булава — 16 листопада 2024, 13:25
Суркіс відреагував на інформацію про трансфер Шапаренка
Микола Шапаренко
ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на інформацію турецьких ЗМІ про потенційний трансфер Михайла Шапаренка в Трабзонспор.

Цитує функціонера Sport-express.ua.

Раніше повідомлялося, що Динамо хоче продати Шапаренка, а сам гравець хоче перейти у Трабзонспор. При цьому тренер турецького клубу Шенол Гюнеш буде присутнім на матчі Ліги націй Грузія – Україна, щоб спостерігати за грою саме Шапаренка.

"Абсолютна брехня", – заявив Суркіс.

У поточному сезоні хавбек відіграв 19 матчів за Динамо, в яких відзначився 4 голами та віддав 9 асистів.

Раніше президент киян заявляв, що влітку Шапаренко цікавився лише один клуб – Бешикташ.

Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада, збірна України на виїзді зіграє проти Грузії, а 19-го – з Албанією. Ці матчі стануть вирішальними в боротьбі за вихід у вищий дивізіон Ліги націй. Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.

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Микола Шапаренко

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