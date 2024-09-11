Cуркіс розповів, який клуб був найближче до трансферу Шапаренка

Президент київського Динамо Ігор Суркіс оголосив, що влітку Миколою Шапаренком цікавився лише турецький Бешикташ.

Слова Суркіса цитує Footballhub.

"По Шапаренку можу сказати, що була пропозиція з Бешикташа. Мені зателефонував президент Бешикташа і запитав, чи готовий я продати Шапаренка. Перш за все, я запитав у Шапаренка і він мені сказав, що до Туреччини їхати не хоче. Все, більше пропозицій по Шапаренку не було", – розповів Ігор Суркіс.

25-річний футболіст приєднався до Динамо в 2015 році. До цього він займався в академії Маріуполя. За збірну України Микола забив 2 голи за 36 поєдинків. Портал transfermarkt оцінює його в 9 млн євро.

Нагадаємо, Ігор Суркіс також став на захист Сергія Реброва, який отримав багато критики на власну адресу після провальних матчів Ліги націй.