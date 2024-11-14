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Тренер європейського клубу відвідає матч лідера Динамо

Олександр Булава — 14 листопада 2024, 12:55
Тренер європейського клубу відвідає матч лідера Динамо
Микола Шапаренко
ФК Динамо

Півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко зацікавив турецький Трабзонспор.

Про це інформує Sonnokta Gazetesi.

Зазначається, що тренер турецького клубу Шенол Гюнеш буде присутнім на матчі Ліги націй Грузія – Україна. Досвідчений фахівець спостерігатиме за грою саме Миколи Шапаренка.

У поточному сезоні хавбек відіграв 19 матчів за Динамо, в яких відзначився 4 голами та віддав 9 асистів.

Раніше президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив, що влітку Шапаренко цікавився лише один клуб – Бешикташ.

Нагадаємо, вже післязавтра, 16 листопада, збірна України на виїзді зіграє проти Грузії, а 19-го – з Албанією. Ці матчі стануть вирішальними в боротьбі за вихід у вищий дивізіон Ліги націй. Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.

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