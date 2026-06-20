Легіонер Динамо все ще має шанс залишити київський клуб влітку

Нападник Динамо Владіслав Бленуце все ще може залишити київський клуб влітку.

Про це повідомляє видання Sport.ro.

За даними джерела, попри чинний контракт із клубом до 2030 року, сторони можуть розглянути варіант дострокового розставання.

Зазначено, що інтерес до форварда проявляють кілька клубів, а одним із можливих напрямків продовження кар'єри називають повернення до чемпіонату Румунії.

24-річний футболіст не потрапив до заявки киян на літній тренувальний збір в Австрії і відсутній в планах тренерського штабу Ігоря Костюка на наступний сезон.

Востаннє Владіслав виходив на поле у футболці киян 9 листопада 2025 року у грі проти ЛНЗ (0:1). У 2026 році Бленуце жодного разу не потрапляв до заявки Динамо на матч.

Напередодні повідомлялося, що по гравцю немає жодних пропозицій через його фінансові вимоги.

Динамо підписало з румунським нападником контракт на п'ять років – до літа 2030 року. Бленуце перейшов із Крайови, щоб закрити позицію, яка звільнилася після трансферу Владислава Ваната.