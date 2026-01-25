Він ухвалив правильне рішення: Суркіс – про підписання Шапаренком нового контракту з Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував підписання півзахисником Миколою Шапаренком нового контракту на п'ять років, зазначивши, що якщо поступить гарна пропозиція від іншого клубу, то гравця тримати ніхто не буде.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі київського клубу.

"Перш за все, це означає, що Микола – це людина, яка хоче грати у футбол, хоче грати в Динамо. Були різні чутки, що він не хоче підписувати контракт, що він хоче піти вільним агентом. Це не про Шапаренка. Він порядна людина, і ми з ним вирішили все за десять хвилин. Я вітав його з новорічними святами, і ми розмовляли, і в нього не було жодних проблем. Потрібно мати сміливість у такий непростий час продовжити контракт із Динамо на п'ять років. У Миколи за сім місяців закінчувався контракт. Ми всі розуміємо, що він міг обрати інший шлях, але Динамо для нього не порожній звук. Я йому пообіцяв, що якщо буде гарна пропозиція для нього та для клубу, то ми нікого не триматимемо. Приклади – Забарний, Миколенко, Ванат", – зазначив Суркіс.

Президент Динамо підкреслив, що Шапаренко потрібен Динамо, адже він сильно допоможе команді.

"На сьогодні я дуже задоволений тим, що він ухвалив правильне рішення. Він нам потрібен, він нам дуже допоможе і в чемпіонаті, і в Кубку, і, сподіваюся, що ми будемо в наступному сезоні теж грати в єврокубках", – підкреслив функціонер.

Раніше продовження контракту прокоментував і сам Шапаренко. Нагадаємо, сторони уклали нову угоду, розраховану на п'ять років.