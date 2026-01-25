Це для мене свято: Шапаренко – про продовження контракту з Динамо

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко прокоментував продовження контракту зі столичним клубом, наголосивши, що для нього це свято.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі чинних чемпіонів УПЛ.

"По-перше, я залишаюся вдома, залишаюся у своєму рідному клубі, Динамо. Це для мене свято, і хочеться подякувати всім уболівальникам, президенту клубу за довіру та підтримку. Як сказав Ігор Михайлович, ми все нормально узгодили, поговорили без жодних скандалів.

Які цілі ставлю? Думаю, що всі знають наші цілі. Сподіваюся, що ми їх усіх втілимо в реальність. Не хочеться кидатися гучними словами та заявами. Хочеться робити все в тиші та доводити не словом, а ділом", – зазначив Шапаренко.