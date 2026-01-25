Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Це для мене свято: Шапаренко – про продовження контракту з Динамо

Олексій Мурзак — 25 січня 2026, 21:09
Це для мене свято: Шапаренко – про продовження контракту з Динамо
Микола Шапаренко
ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко прокоментував продовження контракту зі столичним клубом, наголосивши, що для нього це свято.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі чинних чемпіонів УПЛ.

"По-перше, я залишаюся вдома, залишаюся у своєму рідному клубі, Динамо. Це для мене свято, і хочеться подякувати всім уболівальникам, президенту клубу за довіру та підтримку. Як сказав Ігор Михайлович, ми все нормально узгодили, поговорили без жодних скандалів.

Які цілі ставлю? Думаю, що всі знають наші цілі. Сподіваюся, що ми їх усіх втілимо в реальність. Не хочеться кидатися гучними словами та заявами. Хочеться робити все в тиші та доводити не словом, а ділом", – зазначив Шапаренко.

Нагадаємо, сторони уклали нову угоду, розраховану на п'ять років.

Динамо Київ Микола Шапаренко

Микола Шапаренко

Динамо оголосило про підписання довгострокового контракту з Шапаренком
Жирона близька до перемовин щодо попередньої угоди з українцем: в Іспанії розкрили прізвище
Жирона націлилась на трансфер гравця Динамо
Динамо веде перемовини щодо продовження контракту з трьома ключовими гравцями – журналіст
Ним цікавився лише один клуб: журналіст – про інтерес Жирони до півзахисника Динамо

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік