Ігор Суркіс: Я не можу підставляти тренера, забираючи в нього ще когось із гравців напередодні першого збору

Президент Динамо Ігор Суркіс чітко висловився щодо трансферної політики клубу під час літнього трансферного вікна.

Його слова цитує "ТаТоТаке".

"Інформація про оренду Супряги та Беніто в Дніпро-1 ні на скільки не відповідає дійсності. Після переходу в Динамо Піхальонка ми віддаємо Дніпру-1 гроші. Живі конкретні гроші. У нас немає можливості розкидатися футболістами.

Якщо хто забув — нам потрібно проходити кваліфікацію Ліги чемпіонів, а в команді багато збірників, які не почнуть підготовку до нового сезону в загальній групі. Ба більше, у липні потрібно буде когось віддати на Олімпіаду.

Я не можу підставляти тренера, забираючи в нього ще когось із гравців напередодні першого збору. Якби у нас була пропозиція від Дніпра-1 щодо Беніто, ми б її розглянули, але такої пропозиції не було!

Що стосується Супряги, то він набрав навесні хорошу форму, був у своїй ідеальній вазі, відмінно вийшов проти того ж Дніпра-1, віддав гольову передачу... Проблема в тому, що після цього він підхопив складну вірусну інфекцію і якийсь час лікувався. Наразі про його відхід із клубу не може йти мови", — сказав Суркіс.