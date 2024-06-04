Динамо оголосило перший літній трансфер

Півзахисник Максим Брагару офіційно став гравцем Динамо.

Про це київський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт 21-річного уродженця Рені (Одеська область) з новою командою розрахований на 4 роки з можливість продовження на ще один рік.

Свої перші кроки у футболі Брагару робив у одеській ДЮСШ-11, після чого у 2019 році приєднався до академії Чорноморця. З часом Максим доріс до першої команди, за яку провів 118 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 10 голів та 11 асистів.

Брагару — універсальний гравець. Він може грати вздовж усього лівого флангу, а також зіграти на позиції атакувального півзахисника.