Динамо оголосило перший літній трансфер
Півзахисник Максим Брагару офіційно став гравцем Динамо.
Про це київський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.
Перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт 21-річного уродженця Рені (Одеська область) з новою командою розрахований на 4 роки з можливість продовження на ще один рік.
Свої перші кроки у футболі Брагару робив у одеській ДЮСШ-11, після чого у 2019 році приєднався до академії Чорноморця. З часом Максим доріс до першої команди, за яку провів 118 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 10 голів та 11 асистів.
Брагару — універсальний гравець. Він може грати вздовж усього лівого флангу, а також зіграти на позиції атакувального півзахисника.