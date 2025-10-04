Українська правда
Суперматч в Лондоні, Манчестер Юнайтед вдома зіграє з Сандерлендом у сьомому турі АПЛ

Володимир Максименко — 4 жовтня 2025, 10:50
У суботу, четвертого жовтня, відбудеться низка матчів у межах сьомого туру чемпіонату Англії з футболу.

Ігровий день розпочнеться протистоянням Лідса та Тоттенгема. Лондонці непогано розпочали кампанію, чіпляючись за очки попри велику кількість травмованих – Дрегушин, Соланке, Меддісон та Кулушевскі продовжують відновлюватись від травм.

Згодом лондонський Арсенал спробує розвинути успіх минулого туру та зіграє з Вест Гемом, який напередодні змінив головного тренера

Завершатиме ігровий день матч туру – Челсі вдома прийматиме Ліверпуль. Обидві команди наразі у турнірній таблиці вирішують різні завдання, але обидві потребують перемоги.

Розклад матчів АПЛ на 4 жовтня

  • 14:30 Лідс – Тоттенгем
  • 17:00 Арсенал – Вест Гем
  • 17:00 Манчестер Юнайтед – Сандерленд
  • 19:30 Челсі – Ліверпуль
Standings provided by Sofascore

Матч Арсенала та "молотів" в прямому етері транслюватиме Setanta Sports, а решту поєдинків можна буде подивитись на онлайн-сервісі Megogo.

Напередодні Борнмут відкрив сьомий тур АПЛ домашньою перемогою над Фулгемом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Ліверпуль Лідс Манчестер Юнайтед Сандерленд Тоттенгем Челсі

Чемпіонат Англії, АПЛ

