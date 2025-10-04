Суперматч в Лондоні, Манчестер Юнайтед вдома зіграє з Сандерлендом у сьомому турі АПЛ
У суботу, четвертого жовтня, відбудеться низка матчів у межах сьомого туру чемпіонату Англії з футболу.
Ігровий день розпочнеться протистоянням Лідса та Тоттенгема. Лондонці непогано розпочали кампанію, чіпляючись за очки попри велику кількість травмованих – Дрегушин, Соланке, Меддісон та Кулушевскі продовжують відновлюватись від травм.
Згодом лондонський Арсенал спробує розвинути успіх минулого туру та зіграє з Вест Гемом, який напередодні змінив головного тренера.
Завершатиме ігровий день матч туру – Челсі вдома прийматиме Ліверпуль. Обидві команди наразі у турнірній таблиці вирішують різні завдання, але обидві потребують перемоги.
Розклад матчів АПЛ на 4 жовтня
- 14:30 Лідс – Тоттенгем
- 17:00 Арсенал – Вест Гем
- 17:00 Манчестер Юнайтед – Сандерленд
- 19:30 Челсі – Ліверпуль
Матч Арсенала та "молотів" в прямому етері транслюватиме Setanta Sports, а решту поєдинків можна буде подивитись на онлайн-сервісі Megogo.
Напередодні Борнмут відкрив сьомий тур АПЛ домашньою перемогою над Фулгемом.