Борнмут із дублем Семеніо здолав Фулгем і вийшов на друге місце в АПЛ

У п'ятницю, 3 жовтня, стартував 7 тур Англійської Прем'єр-ліги, у першому матчі якого Борнмут на власному полі мінімально обіграв Фулгем.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

Фулгем зміг вийти вперед на 70-й хвилині гри, коли півзахисник Раян Сессеньйон реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.

Господарі відігралися завдяки індивідуальному проходу Антуан Семеніо, який він завершив влучним ударом з гострого кута. Подвоїв перевагу "вишень" Джастін Клюйверт, нападнику вдався фантастичний удар з-за меж штрафного майданчика.

Наприкінці поєдинку дубль оформив Семеніо, який в дотик завершив стрімку контратаку команди.

Чемпіонат Англії – АПЛ

7 тур, 3 жовтня

Борнмут – Фулгем 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 70 Сессеньйон, 1:1 – 78 Семеніо, 2:1 – 84 Клюйверт, 3:1 – 90+6 Семеніо

Перемога дозволила Борнмуту піднятися на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 14 балів. Фулгем залишився на 11 місці з 8 очками.