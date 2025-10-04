Борнмут із дублем Семеніо здолав Фулгем і вийшов на друге місце в АПЛ
У п'ятницю, 3 жовтня, стартував 7 тур Англійської Прем'єр-ліги, у першому матчі якого Борнмут на власному полі мінімально обіграв Фулгем.
Зустріч завершилась з рахунком 3:1.
Фулгем зміг вийти вперед на 70-й хвилині гри, коли півзахисник Раян Сессеньйон реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.
Господарі відігралися завдяки індивідуальному проходу Антуан Семеніо, який він завершив влучним ударом з гострого кута. Подвоїв перевагу "вишень" Джастін Клюйверт, нападнику вдався фантастичний удар з-за меж штрафного майданчика.
Наприкінці поєдинку дубль оформив Семеніо, який в дотик завершив стрімку контратаку команди.
Чемпіонат Англії – АПЛ
7 тур, 3 жовтня
Борнмут – Фулгем 3:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 70 Сессеньйон, 1:1 – 78 Семеніо, 2:1 – 84 Клюйверт, 3:1 – 90+6 Семеніо
Перемога дозволила Борнмуту піднятися на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 14 балів. Фулгем залишився на 11 місці з 8 очками.