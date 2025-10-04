Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Борнмут із дублем Семеніо здолав Фулгем і вийшов на друге місце в АПЛ

Олександр Булава — 4 жовтня 2025, 00:00
Борнмут із дублем Семеніо здолав Фулгем і вийшов на друге місце в АПЛ
premierleague.com

У п'ятницю, 3 жовтня, стартував 7 тур Англійської Прем'єр-ліги, у першому матчі якого Борнмут на власному полі мінімально обіграв Фулгем.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

Фулгем зміг вийти вперед на 70-й хвилині гри, коли півзахисник Раян Сессеньйон реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.

Господарі відігралися завдяки індивідуальному проходу Антуан Семеніо, який він завершив влучним ударом з гострого кута. Подвоїв перевагу "вишень" Джастін Клюйверт, нападнику вдався фантастичний удар з-за меж штрафного майданчика.

Наприкінці поєдинку дубль оформив Семеніо, який в дотик завершив стрімку контратаку команди.

Чемпіонат Англії – АПЛ
7 тур, 3 жовтня

Борнмут – Фулгем 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 70 Сессеньйон, 1:1 – 78 Семеніо, 2:1 – 84 Клюйверт, 3:1 – 90+6 Семеніо

Перемога дозволила Борнмуту піднятися на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 14 балів. Фулгем залишився на 11 місці з 8 очками.

Standings provided by Sofascore
Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Фулгем

Борнмут

АПЛ. Брентфорд з асистом Ярмолюка переграв МЮ, Ліверпуль програв Крістал Пелес, Ноттінгем із Зінченком поступився Сандерленду
Ярмолюк проти "червоних дияволів", Зінченко проти "чорних котів" у 6 турі АПЛ
Колишній одноклубник Забарного потрапив до Книги рекордів Гіннесса
АПЛ. Мартінеллі врятував Арсенал від поразки у матчі з Манчестер Сіті
Дербі імені Зінченка, повернення Миколенка, Ярмолюк проти Челсі у четвертому турі АПЛ

Останні новини