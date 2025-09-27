Українська правда
Вест Гем призначив нового головного тренера

Олександр Булава — 27 вересня 2025, 17:15
Вест Гем призначив нового головного тренера
Нуну Ешпіріту Санту
Вест Гем

Новим головним тренером Вест Гема став португалець Нуну Ешпіріту Санту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

51-річний фахівець підписав трирічний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Свій перший матч Нуну проведе у понеділок проти Евертона.

"Я дуже радий бути тут і дуже пишаюся тим, що представляю Вест Гем Юнайтед. Моя мета — наполегливо працювати, щоб отримати максимум від команди і забезпечити нам максимальну конкурентоспроможність. Робота вже розпочалася, і я з нетерпінням чекаю на виклики, які чекають на нас попереду", – сказав тренер.

На посаді головного тренера Вест Гема португалець замінить Грема Поттера, якого звільнили 27 вересня.

Нагадаємо, Санту 9 вересня звільнили з посади головного тренера Ноттінгем Форест. Окрім "лісників", у своїй тренерській біографії він також працював з Ріо Аве, Валенсією, Порту, Вулвергемптоном, Тоттенгемом і Аль-Іттіхадом.

Нуну Ешпіріту Санту

