Вест Гем призначив нового головного тренера
Нуну Ешпіріту Санту
Вест Гем
Новим головним тренером Вест Гема став португалець Нуну Ешпіріту Санту.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
51-річний фахівець підписав трирічний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Свій перший матч Нуну проведе у понеділок проти Евертона.
"Я дуже радий бути тут і дуже пишаюся тим, що представляю Вест Гем Юнайтед. Моя мета — наполегливо працювати, щоб отримати максимум від команди і забезпечити нам максимальну конкурентоспроможність. Робота вже розпочалася, і я з нетерпінням чекаю на виклики, які чекають на нас попереду", – сказав тренер.
На посаді головного тренера Вест Гема португалець замінить Грема Поттера, якого звільнили 27 вересня.
Нагадаємо, Санту 9 вересня звільнили з посади головного тренера Ноттінгем Форест. Окрім "лісників", у своїй тренерській біографії він також працював з Ріо Аве, Валенсією, Порту, Вулвергемптоном, Тоттенгемом і Аль-Іттіхадом.