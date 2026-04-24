Матч Манчестер Сіті – Арсенал встановив рекорд на американському телебаченні

Матч 33 туру АПЛ між Манчестер Сіті та Арсеналом, який відбувся минулої неділі, 19 квітня, встановив рекорд на американському телебаченні.

Про це повідомляє NBC Sports.

За їхньою інформацією, середня аудиторія матчу на території США склала 2,6 мільйона глядачів на трьох американських платформах – NBC, Peacock та іспаномовній Telemundo. Це рекордний показник для матчів АПЛ на території США. Попередній рекорд також належав матчу між Манчестер Сіті та Арсеналом, який відбувся 31 березня 2024 року.

Топ-5 матчів АПЛ із найвищими телерейтингами в США:

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Арсенал завершився перемогою господарів 2:1. Це дозволило команді Жузепа Гвардіоли наздогнати "Канонірів" за втраченими очками.