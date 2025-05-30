Відома дата та місце проведення Суперкубку Німеччини
30 травня 2025, 20:45
dfl.de
Суперкубок Німеччини-2025 пройде 16 серпня в Штутгарті.
Про це повідомив сайт німецької футбольної ліги (DFL).
У фіналі турніру, який був перейменований на честь Франца Беккенбауера, переможець Кубку Німеччини Штутгарт зіграє з чемпіоном Бундесліги Баварією.
Також було змінено логотип турніру.
Нагадаємо, у фіналі Кубку Німеччини Штутгарт переграв команду з третьої Бундесліги – Армінію.
Водночас Баварія достроково виграла чемпіонат у 32-му турі.