Відома дата та місце проведення Суперкубку Німеччини

Суперкубок Німеччини-2025 пройде 16 серпня в Штутгарті.

Про це повідомив сайт німецької футбольної ліги (DFL).

У фіналі турніру, який був перейменований на честь Франца Беккенбауера, переможець Кубку Німеччини Штутгарт зіграє з чемпіоном Бундесліги Баварією.

Також було змінено логотип турніру.

🏟️⚽ Der Franz-Beckenbauer-Supercup 2025 zwischen dem @VfB und dem @FCBayern wird am 16. August in Stuttgart ausgetragen.



Das Vermächtnis des „Kaisers“ wird unter anderem mit der Trophäe gewürdigt, sie zeigt eine Darstellung Beckenbauers in Aktion ➡️ https://t.co/o1diQ6k2mK pic.twitter.com/9StayoJWHb — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 30, 2025

Нагадаємо, у фіналі Кубку Німеччини Штутгарт переграв команду з третьої Бундесліги – Армінію.

Водночас Баварія достроково виграла чемпіонат у 32-му турі.