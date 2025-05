Відома дата та місце проведення Суперкубку Німеччини

🏟️⚽ Der Franz-Beckenbauer-Supercup 2025 zwischen dem @VfB und dem @FCBayern wird am 16. August in Stuttgart ausgetragen.



Das Vermächtnis des „Kaisers“ wird unter anderem mit der Trophäe gewürdigt, sie zeigt eine Darstellung Beckenbauers in Aktion ➡️ https://t.co/o1diQ6k2mK pic.twitter.com/9StayoJWHb