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Відома дата та місце проведення Суперкубку Німеччини

30 травня 2025, 20:45
Відома дата та місце проведення Суперкубку Німеччини
dfl.de

Суперкубок Німеччини-2025 пройде 16 серпня в Штутгарті.

Про це повідомив сайт німецької футбольної ліги (DFL).

У фіналі турніру, який був перейменований на честь Франца Беккенбауера, переможець Кубку Німеччини Штутгарт зіграє з чемпіоном Бундесліги Баварією.

Також було змінено логотип турніру.

Нагадаємо, у фіналі Кубку Німеччини Штутгарт переграв команду з третьої Бундесліги – Армінію.

Водночас Баварія достроково виграла чемпіонат у 32-му турі.

Баварія Суперкубок Німеччини Штутгарт

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