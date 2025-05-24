Штутгарт – переможець Кубку Німеччини сезону-2024/25

Сьогодні, 24 травня, Штутгарт і Армінія провели матч фіналу Кубку Німеччини.

Представник елітного дивізіону не залишив шансів команді з Бундесліги 3, перемігши з рахунком 4:2.

Гра відбулася на "Олімпіаштадіоні" в Берліні. Тиждень тому Армінія стала переможцем третього дивізіону, тому до цієї гри підходила в чудовому настрої.

"Шваби" показали, що між колективами є різниця в класі в перші 30 хвилин. За Штутгарт відзначилися Вольтемаде, Мійо та Ундав. На 63-й хвилині талановитий француз Мійо оформив дубль.

Після цього клуб Бундесліги віддав перевагу. Армінія відчула це і забила гол престижу. Згодом м'яч знову побував у воротах Штутгарта – автогол Вагномана. Утім, на більше команду-сенсацію турніру не вистачило.

Футбол – Кубок Німеччини

24 травня, фінал

Армінія – Штутграт 2:4 (0:3)

Голи: 0:1 – Вольтемаде (15), 0:2 – Мійо (22), 0:3 – Ундав (29), 0:4 – Мійо (66), 1:4 – Канья (82), 2:4 – Вагноман (авт, 86)

Зазначимо, що торік до фіналу дістався Кайзерстаутерн, який також грає у другому за силою дивізіоні. Цей клуб у фіналі зазнав поразки від Баєра.