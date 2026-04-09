Мілан запропонував контракт зірковому хавбеку Баварії
Леон Горецка
ФК Баварія
Мілан приступив до активної роботи на підписанням німецького півзахисника мюнхенської Баварії Леона Горецки.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За їхньою інформацією, Мілан запропонував 31-річному німцеві трирічний контракт із зарплатою в 5 мільйонів євро на рік. Це вигідніші умови, ніж пропонують конкуренти, які готові дати хавбеку контракт лише на два роки.
Сам Горецка не хоче зволікати з рішенням щодо свого майбутнього. Найімовірніше, він визначиться зі своїм наступним клубом до кінця квітня.
Раніше повідомлялося про інтерес до Горецки з боку Ювентуса та Фенербахче. Наприкінці поточного сезону хавбек покине Баварію на правах вільного агента – його контракт спливає 30 червня поточного року.