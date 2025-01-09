Реал розгромив Мальорку в другому півфіналі Суперкубку Іспанії

У четвер, 9 січня, відбувся півфінальний матч Суперкубку Іспанії з футболу, в якому Реал переміг Мальорку.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Український голкіпер мадридского клубу Андрій Лунін весь матч провів у запасі.

Зазначимо, що у фіналі Реал зустрінеться з Барселоною, яка напередодні здобула перемогу над Атлетиком з Більбао в півфіналі.

Суперкубок Іспанії з футболу

Півфінал, 9 січня

Реал – Мальорка 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 63 Беллінгем, 2:0 – 90+2 Вальєнт (аг), 3:0 – 90+5 Родріго

Раніше "вершкові" дізналися суперника в 1/8 фіналу Кубку Іспанії.