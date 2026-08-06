ПСЖ із Забарним зазнав розгромної поразки від Мальорки

Французький Парі Сен-Жермен поступився іспанській Мальорці у своєму першому матчі в літнє міжсезоння.

Товариський матч завершився з рахунком 0:3.

Іспанці відкрили рахунок у середині першого тайму – відзначився Зіту Лувумбу. Перед перервою 20-річий Жан Вірджілі подвоїв перевагу Мальорки, а на початку другої половини Антоніо Райльо забив третій м'яч, встановивши остаточний рахунок.

У складі парижан весь матч провів український захисник Ілля Забарний, який вийшов у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин.

Товариський матч

5 серпня

Мальорка – ПСЖ 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 21 Лувумбу, 2:0 – 40 Віргілі, 3:0 – 51 Райльо

Нагадаємо, за підсумками сезону-2025/26 ПСЖ став чемпіоном Франції, набравши 76 очок у 34 матчах Ліги 1. Також парижани виграли Лігу чемпіонів, здолавши у фіналі лондонський Арсенал — 1:1 (4:3 у серії пенальті).

Мальорка завершила сезон-2025/26 на 18-му місці в Ла Лізі, набравши 42 очки у 38 матчах, і вибула до Сегунди.

Зазначимо, що наразі майбутнє Іллі Забарного залишається невизначеним. Інсайдери повідомляли, що ним цікавиться Ліверпуль, який влітку очолив колишній тренер українця Андоні Іраола. У першому сезоні за ПСЖ він провів 37 матчів.