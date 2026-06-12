Лейпциг призначить легенду Баварії на посаду головного тренера

Аргентинський тренер Мартін Демікеліс найближчим часом залишить іспанську Мальорку.

Про це повідомляє Marca.

45-річний фахівець погодився очолити Лейпциг. Німецький клуб виплатить за аргентинця відступні, а Демікеліс замінить Оле Вернера на посаді головного тренера биків.

Аргентинець очолив Мальорку наприкінці лютого, змінивши на цій посаді Ягобу Аррасате, якого було звільнено після трьох поразок поспіль. Попри покращення результатів під керівництвом Демікеліса, Мальорка посіла 18-те місце та вилетіла з Прімери. Водночас клуб продовжив контракт із тренером до 2028 року. Лейпциг, своєю чергою, фінішував третім у Бундеслізі та вийшов до основного етапу Ліги чемпіонів.

Мартін є відомим у минулому футболістом. Він виступав за Баварію та Манчестер Сіті, а також провів 51 матч у складі збірної Аргентини.

Як тренер Демікеліс працював із другою командою Баварії, а також очолював Рівер Плейт і Монтеррей.

Раніше повідомлялося, що Лейпциг зацікавлений у трансфері нападника Динамо Матвія Пономаренка.