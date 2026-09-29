Голкіпер Мальорки отримав травму голови в клубній їдальні

Голкіпер Мальорки Іван Куельяр був госпіталізований з травмою голови.

Про це повідомляє Marca.

Інцидент, внаслідок якого була отримана травма, трапився 28 вересня на тренувальній базі Мальорки. В їдальні на 42-річного голкіпера впала великогабаритна конструкція, яка була частиною декору клубної їдальні. Йдеться про плиту, яка відкололася від стіни.

Куельяра негайно госпіталізували, проте воротар обійшовся без серйозних травм.

Зазначимо, що Мальорка виступає в Сегунді та наразі посідає шосте місце в турнірній таблиці. Наступний матч команда проведе в неділю, 4 жовтня, на виїзді проти Жирони Владислава Ваната.

Нагадаємо, після останнього оновлення цін на гравців Сегунди Ванат подешевшав з 15 до 12 мільйони євро.