Барселона з голами Гаві та Ямала здолала Атлетик у півфіналі Суперкубку Іспанії

Барселона обіграла Атлетик Більбао у півфіналі Суперкубку Іспанії, який відбувся у Джидді, Саудівська Аравія.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Рахунок у грі на 17-й хвилині відкрив Гаві, для якого цей гол став першим у поточному сезоні. Півзахисник у другій половині відзначився результативною передачею на Яміна Ямала.

Атлетик стараннями Оскара де Маркоса та Іньякі Вільямса відзначився двома голами наприкінці зустрічі, проте їх скасували після перегляду VAR.

Суперкубок Іспанії

Півфінал, 8 січня

Атлетик – Барселона 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Гаві, 0:2 – 52 Ямал

Інший півфінальний матч між Реалом та Мальркою відбудеться у четвер, 9 січня. Початок – о 21:00 за київським часом.