Фенербахче підпише другого бомбардира сезону в Ла Лізі

Нападник Мальорки та збірної Косова Ведат Мурікі продовжить кар'єру у Фенербахче.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Мурікі був ціллю Азіза Йилдирима, який кількома днями раніше виграв вибори президента клубу. Сума трансферу 32-річного форварда складе 15 мільйонів євро, проте 45% від цієї суми (6,75 мільйона) дістанеться попередньому клубу нападника, римському Лаціо.

Кольори Мальорки Мурікі захищав з 2021 року. В минулому сезоні забив 23 голи в 36 матчах іспанської Ла Ліги, ставши другим бомбардиром чемпіонату.

Раніше Мурікі вже виступав за Фенербахче в 2019 – 2020 роках.

Нагадаємо, на виборах президента Фенербахче Йилдирим переміг Хакана Сафі, який обіцяв підписати зірку міланського Інтера Хакана Чалханоглу.