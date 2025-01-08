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Реал Луніна дізнався суперника по 1/8 Кубку Іспанії: результати жеребкування

Олексій Мурзак — 8 січня 2025, 16:24
Реал Луніна дізнався суперника по 1/8 Кубку Іспанії: результати жеребкування
Андрій Лунін
Getty Images

Сьогодні, 8-го січня, відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Кубку Іспанії з футболу.

Про це повідомила Королівська федерації футболу Іспанії (RFEF).

Зокрема, Реал українського голкіпера Андрія Луніна за вихід у чвертьфінал побореться із Сельтою.

Кубок Іспанії з футболу, результати жеребкування 1/8 фіналу

  • Понтеведра – Хетафе
  • Оуренсе – Валенсія
  • Альмерія – Леганес
  • Ельче – Атлетико Мадрид
  • Реал Мадрид – Сельта Віго
  • Барселона – Реал Бетіс
  • Реал Сосьедад – Райо Вальєкано
  • Атлетик Більбао – Осасуна

Попередньо усі матчі відбудуться у період з 14-го по 16-те січня. Остаточний календар ігор буде опубліковано згодом.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Кубку Іспанії Реал розгромив клуб Депортіво Мінера, який представляє 4-й за силою іспанський дивізіон.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0. У стартовому складі "вершкових" вперше за 2 місяці з'явився український голкіпер Андрій Лунін, який зміг зберегти свої ворота "сухими".

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Андрій Лунін

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