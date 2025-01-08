Реал Луніна дізнався суперника по 1/8 Кубку Іспанії: результати жеребкування
Андрій Лунін
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Сьогодні, 8-го січня, відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Кубку Іспанії з футболу.
Про це повідомила Королівська федерації футболу Іспанії (RFEF).
Зокрема, Реал українського голкіпера Андрія Луніна за вихід у чвертьфінал побореться із Сельтою.
Кубок Іспанії з футболу, результати жеребкування 1/8 фіналу
- Понтеведра – Хетафе
- Оуренсе – Валенсія
- Альмерія – Леганес
- Ельче – Атлетико Мадрид
- Реал Мадрид – Сельта Віго
- Барселона – Реал Бетіс
- Реал Сосьедад – Райо Вальєкано
- Атлетик Більбао – Осасуна
Попередньо усі матчі відбудуться у період з 14-го по 16-те січня. Остаточний календар ігор буде опубліковано згодом.
Нагадаємо, в 1/16 фіналу Кубку Іспанії Реал розгромив клуб Депортіво Мінера, який представляє 4-й за силою іспанський дивізіон.
Зустріч завершилася з рахунком 5:0. У стартовому складі "вершкових" вперше за 2 місяці з'явився український голкіпер Андрій Лунін, який зміг зберегти свої ворота "сухими".