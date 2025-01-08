Реал Луніна дізнався суперника по 1/8 Кубку Іспанії: результати жеребкування

Сьогодні, 8-го січня, відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Кубку Іспанії з футболу.

Про це повідомила Королівська федерації футболу Іспанії (RFEF).

Зокрема, Реал українського голкіпера Андрія Луніна за вихід у чвертьфінал побореться із Сельтою.

Кубок Іспанії з футболу, результати жеребкування 1/8 фіналу

Понтеведра – Хетафе

Оуренсе – Валенсія

Альмерія – Леганес

Ельче – Атлетико Мадрид

Реал Мадрид – Сельта Віго

Барселона – Реал Бетіс

Реал Сосьедад – Райо Вальєкано

Атлетик Більбао – Осасуна

Попередньо усі матчі відбудуться у період з 14-го по 16-те січня. Остаточний календар ігор буде опубліковано згодом.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | ¡¡ESTOS SON LOS 𝗘𝗠𝗣𝗔𝗥𝗘𝗝𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗢𝗖𝗧𝗔𝗩𝗢𝗦!!



🗓️ Los duelos, a partido único, se disputarán los días 14, 15 y 16 de enero.



ℹ️ Tienes toda la información ampliada en https://t.co/tP49bAAmLX#LaCopaMola🏆 | #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/B61xG1Vwra — RFEF (@rfef) January 8, 2025

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Кубку Іспанії Реал розгромив клуб Депортіво Мінера, який представляє 4-й за силою іспанський дивізіон.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0. У стартовому складі "вершкових" вперше за 2 місяці з'явився український голкіпер Андрій Лунін, який зміг зберегти свої ворота "сухими".