Суперкомп'ютер визначив фаворита матчу Чехія – Південна Африка

Суперкомп'ютер Opta Analyst вважає збірну Чехії з футболу беззаперечним фаворитом у матчі другого туру групи A чемпіонату світу-2026 проти Південної Африки.

Штучний інтелект дає 52,9% на перемогу чехів, у той час, як на успіх Південної Африки дається всього 23,3%. Ймовірність нічиї оцінюється у 23,8%.

Зауважимо, що в першому турі обидві команди зазнали поразок – чехи поступились Південній Кореї, а ПАР виявилась слабшою за господаря турніру Мексику.

На думку ліцензованого букмекера betking збірна Чехії також є фаворитом. На перемогу підопічних Мірослава Коубека можна поставити з коефіцієнтом 1,84, тоді як на звитягу ПАР – 4,60. Нічия оцінюється в 3,71.

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