Гольові звитяги киян та прогнозовані грубощі. Суперекспрес на матч Динамо — Зальцбург з коефіцієнтом 5,50

Київське Динамо готується провести першу гру раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів із австрійським Зальцбургом. Саме час поговорити про поєдинок через призму тих любителів спорту №1, які не уявляють свого життя без азарту.

Матч буде зіграно в середу, 21 серпня, о 22:00 за київським часом, а Чемпіон виділяє найпривабливіші варіанти для тих, кого футбол цікавить не лише з точки зору спортивного видовища, а й цифр, у які можна інвестувати.

Ефективність атаки, на яку варто звернути увагу

Не більш як 9 корнерів команди подали в основний час у 6 із попередніх 8 ігор Динамо у Лізі чемпіонів. Це той показник, на який варто орієнтуватися й у першій сутичці киян із Зальцбургом.

Фото: ФК Динамо Київ

Якщо у першій грі з Партизаном на двох команди подали 6 кутових, то в другій — 8. З Рейнджерс цей показник дорівнював 9 корнерам у першій грі та аналогічній цифрі в другому матчі. У випадку Зальцбурга глядачі бачили 7 кутових у домашньому для РБ матчі, та 10 — у виїзній грі. Така статистика вказує, в тому числі, на середню ефективність флангів та завершення атак зі сторони обох команд, і повторення такого сценарію, на наш погляд, вірогідне й у люблінській зустрічі.

Ставка: Кутові ТМ (10,5) за 1,50

Коректна гра з обох сторін

Практика усіх попередніх матчів обох учасників нашої зустрічі у головному єврокубку з початку сезону показує, що ні Динамо, ні Зальцбург на жорстку гру радше не налаштовані. Так, у своїх 4 матчах кваліфікації "біло-сині" обходилися без карток у обох матчах із Рейнджерс, а також у одній (виїзній) грі з Партизаном. У домашньому ж матчі з сербами жовту отримав лише Володимир Бражко.

Подібна ситуація й у іграх за участі Ред Булла з Твенте. У домашньому матчі Зальцбург отримав один "гірчичник", а у виїзному поєдинку жовтий світлофор перед гравцями РБ засвітився двічі. За таких обставин очікувати від команд масових грубощів за підсумками протистояння в Любліні не доводиться, і варіант із не більш як 5 попередженнями виглядає перспективним.

Ставка: Жовті картки ТМ (5) за 1,63

Динамо підтримає гольову традицію

У 3 із попередніх 4 матчів за участі киян з початку нинішньої кампанії кваліфікації Ліги чемпіонів футболісти Динамо забивали не менш як двічі. Є всі передумови очікувати продовження гольової феєрії від виконавців Шовковського і в першій дуелі з Зальцбургом.

Фото: ФК Динамо Київ

Причини не тільки в гарному стані атаки киян, які з початку кампанії-2024/25 забивали менш як 2 рази за підсумками тільки одного матчу, а й у показниках оборони Зальцбурга. Так, серед трьох суперників у кваліфікації ЛЧ з початку нинішнього розіграшу Ред Булл — найсильніший опонент, але це не та команда, в якої оборона — найсильніша ланка. Зальцбург пропускав не менш як тричі у 2 із 3 попередніх ігор у Лізі чемпіонів, та не менш як двічі у 7 із останніх 10 матчів. Та й той же Грацер у першості Австрії забити 2 м'ячі РБ теж зумів. Динамо ж точно буде робити ставку на "домашній" матч перед виїздом до голосистих австрійських уболівальників.

Ставка: Динамо ІТБ (1,5) за 2,25

Сумарний коефіцієнт: 1,50*1,63*2,25 = 5,50