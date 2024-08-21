Величезний шанс і обставини на користь киян? 4 інтриги матчу Динамо — Зальцбург

У середу, 21 серпня, о 22:00 за київським часом Динамо зіграє номінально домашній матч із австрійським Зальцбургом у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Перед готовністю №1 поговоримо про головне перед матчем.

Чемпіон виділяє ключові обставини, з якими команди підходять до гри. І частково відповідає на питання, що може допомогти українському клубу перемогти.

Як на австрійцях позначиться епідемія травм та відсутність лідера атак?

Гендрі Бланк, Дауда Ґіндо, Леандро Морґалла, Дійон Камері, Такуму Кавамура, Фернандо, Карім Конате. Усі ці футболісти Зальцбургу в Любліні не помічники, що кадровий ресурс Лейндерса відчутно звужує. У заявці РБ на останній матч із ЛАСК було 18 футболістів.

Фото з соціальних мереж

Та одна втрата для Зальцбурга особливо чуттєва. Лейндерс не розраховує на футболіста, який у минулому сезоні був головною ударною силою Ред Буллу (30 результативних дій), а також встиг відзначитися трьома результативними ударами вже в кампанії-2024/25. Конате — футболіст сильний, але специфічний. З одного боку, у свої 20 Карім — майстер атак та майже сформований висококласний нападник. З іншого — Конате надто часто перетягує ковдру на себе, й подекуди робить це на шкоду ефективності командних дій.

Чи зможе Динамо використати "ніжний" вік суперника?

Зальцбург — стабільний учасник не тільки європейських клубних турнірів, а й групового раунду Ліги чемпіонів. Проте флагман австрійського футболу має суттєву особливість, нерідко притаманну клубам, які налаштовані на політику "постійного експорту". Мова про молодість команди, в якій перспективні талановиті футболісти не затримуються.

Фото: ФК Динамо Київ

Із сезону в сезон Ред Булл налаштований на великі продажі, і так само часто вирушає на полювання за найобдарованішими футболістами Європи та світу. Тільки в останнє міжсезоння Зальцбург поповнив клубну казну на більш як 33 мільйони євро, продавши Аманкву Форсона, Луку Сучича та Страхіню Павловича. На фоні двох перших гравців, яким виповнився 21 рік, останній з його 23 у паспорті в Зальцбурзі був справжнім "ветераном". Найстаршим гравцям "биків" Александру Шлагеру та Янісу Бласвішу — 28 та 33 відповідно, але обидва — голкіпери. Серед польових гравців найбільша цифра складає 25 років — таких футболістів у Зальцбурга три, причому один з них травмований. Середній показник "старіння" колективу взагалі створює враження, що перед нами якась молодіжна команда, адже цьому Зальцбургу лише 21,9. Тож називати Ред Булл досвідченим єврокубковим бійцем можна лише з поправкою, й насправді цей фактор Динамо теж мусить скористатися.

Експерименти в сторону — яким буде склад "біло-синіх"?

Перед грою Шовковський визнав — у Львові він надав перевагу тому поєднанню футболістів, яке в матчі з австрійським клубом на полі з перших хвилин точно не побачимо. Проте у випадку з киянами можна і варто вести мову, як про футболістів, які наразі на появу зі старту в єврокубковій грі не претендують, так і про гравців, через яких в пана Олександра приємний головний біль через підвищену конкуренцію на позиції.

Фото: ФК Динамо Київ

До перших належать Крістіан Біловар, Джастін Лонвейк, Олександр Андрієвський та Назар Волошин. Кожен з цих гравців на старті сезону забіг за місце в 11-ці або відверто програє, або є жертвою шаленої форми конкурента. А от у парах Тимчик-Караваєв, Вівчаренко-Дубінчак та Буяльський-Піхальонок Шовковському визначитися не так просто. Разом з тим, виключати тактичні сюрпризи від тренера киян теж не варто. Зальцбург аж ніяк не виглядає легким суперником, і є фаворитом пари за оцінками аналітиків, проте місце несподіванкам у таких протистояннях завжди є. Саме тому поява з перших хвилин обох конструкторів атак та можливий варіант у центрі поля аналогічний складу на другий матч із Партизаном цілком можливий.

Чи оберне Шовковський недосвідченість колеги на свою користь?

Наставник Ред Булла Пепейн Лейндерс виглядає не інакше як спробою австрійського клубу мати на лаві "свого Моурінью". Так-так, саме аналога португальцю, а не не менш гучному прізвищу самородка з іншого тіста Жузепа Гвардіоли. А все тому, що Лейндерс має до футболу таке ж відношення, як і "Особливий" на початках кар'єри головного на лаві.

Фото з соціальних мереж

Ба, навіть більше — Лейндерс не тільки не мав досвіду як футболіст, адже подався у тренери в 19(!) років, а й до Зальцбургу отримав мінімальний досвід самостійної роботи. Так, на перший погляд резюме в цього хлопця сильне. Лейндерс має досвід співпраці з Андре Віллашем-Боашем та Вітором Перейрою в Порту, а також Юргеном Клоппом в Ліверпулі. Проте у ранзі старшого тренера Пепейн пробував дати результат лише одного разу. І провалився у скромному нідерландському НЕК, не зумівши вивести клуб із Неймегена до вищого дивізіону країни.

Звісно, Олександр Шовковський теж — не зразок значних надбаних знань. Для легенди Динамо робота в рідному клубі — перша в статусі головного тренера. Як і колега, Шовковський вперше складає іспити на такому високому міжнародному рівні. І прогресує на очах. Для остаточного "заліку" лишився головний предмет у останньому раунді відбору, який ексголкіпер посилено вивчає так само стрімко, як і попередні завдання для його команди у головному єврокубку.