Вже в середу, 21 серпня, київське Динамо зійдеться з австрійським Зальцбургом у першій грі плейоф Ліги чемпіонів. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом, а нагорода за успіх у двохматчевому протистоянні — участь у основному раунді найпрестижнішого єврокубку.

Через австрійський "департамент" одного з Ред Буллів пройшов не один майстер м'яча. Серед найбільш відомих гравців — Ерлінг Голанд, Садіо Мане та Домінік Собослаї. Проте й зараз у складі Зальцбурга вистачає футболістів, які не сьогодні-завтра опиняться у більш багатому та амбітному клубі.

Серед усіх гравців РБ традиційно виділяються легіонери, яких у нинішньому Зальцбурзі 27, або 87,1% від складу усієї команди. І один з них на фоні одноклубників є справжнім діамантом.

Чемпіон знайомить читачів із головною зіркою "червоних биків", 20-річним атакувальним півзахисником Оскаром Глухом.

Лідер серед лідерів

Наставник Зальцбурга Пепейн Лейндерс має розкішну групу атаки. Не рахуючи травмованих виконавців, такі футболісти, як Роко Шимич, Петар Ратков, Доргелес Нене та Адам Дагім здатні робити різницю в багатьох матчах. Проте ті ж Шимич, Ратков та Дагім із початку сезону ще не забивали, й поки перебувають тільки на шляху до оптимальної форми. А от герой нашої розповіді у новій кампанії стартував без "розкачки".

Фото з соціальних мереж

У цьому контексті великим помічником Глуху була Олімпіада, де він виступив у складі команди своєї батьківщини. Оскар зіграв 3 матчі й відзначився 1 голом. Та взяття воріт Парагваю стало лише одним із 4 результативних ударів Глуха з початку розіграшу-2024/25. Інші 3 голи Оскар провів у 2 матчах австрійської Бундесліги, причому в останньому перед грою з Динамо в Любліні поєдинку з ЛАСК Максима Таловєрова з'явився на полі лише на 61-й хвилині. Лейндерс Глуха беріг, бо знає, що головний бомбардир та конструктор атак РБ на старті сезону — наразі дійсно незамінна фігура.

Мініатюрний технар, який здатен постояти за себе

Оскар — син емігранта з країни-північно-східного сусіда України, яка займається тероризмом на державному рівні. Батько Глуха Максим імігрував у Ізраїль у 13 років та серйозно займався різноманітними бойовими мистецтвами. Не дивно, що до цієї справи він намагався долучити й сина, і Оскар дійсно тривалий час приділяв увагу карате. Цей вид єдиноборств пізніше допоможе Глуху-молодшому на полі у розвитку вольової складової характеру. Коли він зрозумів, що прагне присвятити себе іншому виду спорту, батько вибору сина не заважав.

Фото з соціальних мереж

Цікаво, що й сам Глух-старший нині виступає в складі футбольного клубу ветеранів міста Ашдод. Коли ж син вже у 17 років почав збирати силу-силенну людей, які приходили подивитися на його гру, взяти автограф та сфотографуватися, Максим остаточно зрозумів, що футбол — правильний шлях для Оскара.

Оскар як втілення сучасного футболу

Глух — це філігранна техніка, відмінна дистанційна швидкість та гравець із низьким центром тяжіння, що дозволяє йому подекуди творити на полі з м'ячем дива. Важливо, що він може зробити з круглим будь-що із будь-якої позиції, адже обидві ноги в Оскара — не для ходьби. Серед інших чеснот Глуха — сильний та точний удар, вже зараз відмінне бачення поля, уміння грати під пресингом, бажання та здатність вчитися та всотувати будь-яку дрібницю від тренера. Усі наставники, під орудою яких працював Оскар, відзначали його невпинне прагнення здобувати знання та вдосконалювати свій виконавський інтелект.

Фото з соціальних мереж

Ізраїльські ЗМІ бачать у Глусі Хаїма Ревіво та Йоссі Бенаюна водночас, і така оцінка журналістів не висмоктана з пальця — він дійсно втілює в собі якості двох найкращих хавбеків у історії цієї країни. Справа в тім, що Оскар у змозі однаково ефективно зіграти одразу на кількох позиціях, а з "остаточним" його місцем на полі ні він, ні той же Лейндерс ще не визначилися. Так, частіше Глух виходить у ролі №10, але він так само корисний і тоді, коли грає №8, і в якості футболіста на фланзі атаки.

Протидія, яка існує

В одному з останніх досліджень CIES Глух увійшов до п'ятірки найкращих футболістів U21 за кількістю створених гольових моментів. Враховуючи вік цього хлопця, може здатися, що він — неспинна машина-конструктор з винаходження нерозв’язних проблем для суперника.

Фото з соціальних мереж

Однак таке враження оманливе. Оскар — надзвичайно обдарований футболіст, який може піти шляхом згаданих Голанда та Сане, однак вади є у кожного гравця. В першу чергу, мова про кондиції цього парубка. Він все ще не в змозі демонструвати високий рівень, зберігаючи стабільність високого рівня протягом тривалого часу. Разом з тим, ізраїльтянин не з тих, хто легко витримує силові дуелі та будь-які єдиноборства, адже йому не вистачає м'язової маси. Крім того, Глух небагато рухається по полю без м'яча. Нарешті, Оскар не любить працювати на оборону в будь-яких проявах, через що у фазі атак суперника його команда нерідко опиняється у меншості. Тож якщо грати проти Глуха уважно, жорстко та з максимальною прискіпливістю до всіх його достоїнств, зупинити цього хлопця можна.