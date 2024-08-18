Динамо — Зальцбург: анонс матчу плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

21 серпня київське Динамо зіграє проти австрійського Зальцбурга в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться на "Арені Люблін" у польському Любліні. Початок — о 22:00 за київським часом.

Динамо Київ

Динамо завершило минулий сезон Української Прем'єр-ліги на другому місці, поступившись Шахтарю двома очками, тож потрапило у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Востаннє їм вдавалося пройти в основну стадію ЛЧ ще у 2020 році, коли команду очолив Мірча Луческу.

На шляху до плейоф кваліфікації кияни у 2 кваліфікаційному етапі двічі розгромно перемогли сербський Партизан. А в наступному раунді виявилися сильнішими за шотландський Рейнджерс. В УПЛ підопічні Олександра Шовковського зіграли 2 поєдинки: спершу виграли у Вереса, а пізніше здолали Карпати.

У літнє міжсезоння кияни підписали лідерів Дніпра-1 Олександра Піхальонка та Валентина Рубчинського та Максима Брагару з Чорноморця, а також орендували колумбійця Браяна Себальоса з бразильської Форталези. Серед втрат перед матчем проти Зальцбурга травмовані Володимир Шепелєв та Максим Дячук.

ФК Динамо у матчі кваліфікації ЛЧ проти Партизана Getty Images

Зальцбург

У сезоні-2023/24 Зальцбург сенсаційно посів 2 місце у місцевому чемпіонаті, програвши Штурму боротьбу за чемпіонство. Це вперше з розіграшу-2013/14, коли австрійську Бундеслігу вигравав не Ред Булл.

В новому сезоні Зальцбург зіграв уже три матчі в чемпіонаті Австрії та наразі є лідером у турнірній таблиці. Команда перемогла в усіх матчах, спершу здолала Грейзер АК (3:2), потім — БВ Лінц (5:1), а напередодні матчу з Динамо виявилася сильнішою за ЛАСК Максима Таловєрова (1:0).

На шляху до плейоф кваліфікації найпрестижнішого єврокубка австрійці пройшли нідерландський Твенте, завдяки мінімальній перемозі в першій зустрічі. У протистоянні з Динамо Зальцбургу не допоможе одразу 7 гравців, у яких зараз травма.

Це Дійон Камері (виступав в оренді за Грассгоппер у минулому сезоні), ексгравець Шахтаря Фернандо (14 матчів, 9 результативних дій у сезоні-2023/24), Дауда Гвіндо (21 матч, 2 асисти), Леандро Моргалла (5 матчів), Гендрі Бланк (3 гри в цьому сезоні), Кавамура Такуму (новачок) та Карім Конате (38 матчів, 30 результативних дій).

Історія зустрічей

До цього команди жодного разу не перетиналися. Це буде перший матч між київським Динамо та Зальцбургом.

Де дивитися

Трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі 2+2, а також у прямому етері YouTube-каналу Football Hub та "Динамо Київ". Також наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Зальцбург: Блазвіх — Дедич, Пйонтковський, Байду, Терзич, Бідструп, Гурна-Дуат, Чергорд, Нене, Кунфоло-Єо, Глух.

Цифри і факти

Динамо та Зальцбург ніколи не зустрічалися раніше;

Загалом Динамо 16 разів грало проти австрійських клубів. 11 перемог, 2 нічиї, 3 поразки;

Зальцбург 4 рази грав проти команд з України. 1 перемога і 3 поразки;

Динамо 15 разів успішно проходило кваліфікацію ЛЧ. Лише 8 разів кияни не могли пробитися у фінальну стадію;

Динамо більш ніж на 100 мільйонів дешевше за Зальцбург (76,70 проти 177,30 мільйонів євро);

Найдорожчими гравцями у складі обох команд є нападники. У киян Владислав Ванат — 10 мільйонів євро. У суперників — травмований Карім Конате (25 млн);

У складі Динамо стільки ж збірників, як і в Зальцбурга (12). Проте у киян більше представників молодіжних збірних (20 проти 13);

В Динамо більш ніж у 8 разів менше легіонерів у складі, порівняно із Зальцбургом (3 проти 26);

Склад киян значно доросліший за суперників з Австрії (24,4 проти 22,1);

Прогноз Чемпіона

Нічия із рахунком 1:1.