Гамбург поділив очки в дербі зі Санкт-Паулі у 19-му турі Бундесліги

Гамбург на домашньому для себе стадіоні "Фолькспаркштадіон" зіграв внічию у дербі зі Санкт-Паулі в межах 19-го туру німецької Бундесліги.

Матч закінчився з рахунком 0:0. Гра відзначилася жорсткою боротьбою ще в першому таймі: Давігала та Ремберг отримали попередження, а Рессінг-Лелесійт через травму залишив поле вже на 14-й хвилині.

У другій половині зустрічі численні заміни з обох сторін не допомогли змінити цифри на табло, залишивши вболівальників без забитих м'ячів в Гамбурзькому дербі.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

19 тур, 23 січня

Санкт-Паулі – Гамбург 0:0

Нагадаємо, що у минулому турі німецького чемпіонату Фрайбург зіграв внічию з Аугсбургом, а Уніон Берлін врятувався у Штутгарті