Фрайбург зіграв внічию з Аугсбургом, Уніон Берлін врятувався у Штутгарті у 18-му турі Бундесліги

У неділю, 18 січня, відбулася низка матчів 18-го туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Штутгарт не зміг втримати перемогу в домашньому матчі проти берлінського Уніона, завершивши зустріч унічию 1:1. "Шваби" повели в рахунку завдяки голу Фюріха в середині другого тайму, проте на 83-й хвилині Чон У Йон відновив паритет, врятувавши столичну команду від поразки.

Аугсбург втратив перевагу у два м'ячі в домашньому поєдинку проти Фрайбурга, завершивши матч бойовою нічиєю 2:2. Господарі швидко повели в рахунку на початку другого тайму завдяки голам Клод-Моріса та Реджбечая, проте гості зуміли блискавично відігратися влучними ударами Сузукі та Матановича.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

18 тур, 18 січня

Штутгарт – Уніон Берлін 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Фюріх, 1:1 – 83 Чон У Йон

Аугсбург – Фрайбург 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 47 Клод-Моріс, 2:0 – 49 Реджебечай, 2:1 – 60 Сузукі, 2:2 – 62 Матанович

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулого дня, 17 січня Боруссія Дортмунд виграла у Санкт-Паулі, а Баварія розгромно перемогла РБ Лейпциг.