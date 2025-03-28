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Був в агонії 12 годин: судмедексперт розповів деталі смерті Марадони

Руслан Травкін — 28 березня 2025, 11:47
Був в агонії 12 годин: судмедексперт розповів деталі смерті Марадони
Дієго Марадона разом із сином
Instagram diegomaradonajunior

Судмедексперт Карлос Маурісіо Кассінеллі звинуватив лікарів у недбалості. За його словами, смерть легенди світового футболу Дієго Марадони не була раптовою і непередбаченою подією, він потребував госпіталізації, а стан хворого слід було перевіряти кожні чотири години.

Виступ Кассінеллі на судовому засіданні переказує La Nacion.

Він повідомив, що Марадона перед смертю міг перебувати в агонії до 12 години. Під час розтину було встановлено, що його серце важило 503 г, тобто вдвічі більше за норму, а у внутрішніх органах накопичилося 4,5 л рідини.

Звинувачення вважає, що семеро фахівців — нейрохірург, психіатр, психолог, лікарі та медсестри не надали Марадоні належної медичної допомоги. У ході розслідування кілька свідків заявили, що живіт футболіста був сильно здутий, а обличчя надмірно опухло, але лікарі це проігнорували.

Зазначимо, що син Дієго Марадони переконаний, що у смерті його батька винні лікарі.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада 2020 року від серцевого нападу в віці 60 років. Після його смерті було відкрито розслідування щодо причетності лікарів до смерті легенди футболу. Кілька днів тому в результаті розслідування був заарештований колишній охоронець аргентинця.

За кар'єру Дієго грав за Аргентінос Хуніорс, Бока Хуніорс, Барселону, Наполі та Севілью. У складі збірної Аргентини забив 34 голи за 91 поєдинок. 

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