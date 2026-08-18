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Помер колишній головний тренер збірної Японії, який пережив атомне бомбардування Хіросіми

Руслан Травкін — 18 серпня 2026, 11:03
Помер колишній головний тренер збірної Японії, який пережив атомне бомбардування Хіросіми
Сачіо Сімомура
x.com/JLeagueFra

На 95-му році життя помер колишній головний тренер збірної Японії Сачіо Сімомура.

Про це повідомляє Kyodonews.net.

У релізі від Японської футбольної асоціації вказано, що Сімомура помер від від природньої смерті, а не внаслідок ускладнення хвороб чи інших причин.

Він народився в Хіросімі. Під час атомних бомбардувань цього міста йому було всього 13 років. Будучи одним із небагатьох тих, хто вижив серед однокласників, Сачіо згодом дізнався про смерть своєї бабусі, матері та брата.

Під час ігрової кар'єри виступав на позиції голкіпера. З 1953 по 1961 рік викликався до лав національної збірної.

Згодом розпочав тренерську кар'єру. У 1979 році Сімомура очолив збірну Японії, але протримався на посаді менше року.

Під його керівництвом японські клуби п'ять разів вигравали місцевий чемпіонат і тричі Кубок Імператора.

Нагадаємо, кілька днів тому помер нігерійський футболіст.

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