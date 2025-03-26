Син Марадони: Лікарі не зробили нічого, щоби врятувати батька

Дієго Марадона-молодший, син легенди світового футболу Дієго Марадони, переконаний, що у смерті його батька винні лікарі.

Слова Марадони-молодшого наводить RMC Sport.

"Найбільше мене ранить те, що його вбили. Це настільки очевидно. Вони не лікували його належним чином і не зробили нічого, щоб його врятувати. Я не можу змиритися з тим, чого лікарі не зробили. Я впевнений, що ми доведемо факт недбалості.

Після багатьох років судових розглядів і крадіжки грошей мій батько виявився їм вигідний тільки після своєї смерті. Чому? Я не знаю. Але одне безсумнівно: після того, як лікарі вчинили так, як вони вчинили, і ті, хто їх поставив на це місце, у мене просто немає іншого висновку. Якби його лікували як слід, він міг би зараз сидіти тут", – заявив Дієго-молодший.