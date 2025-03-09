Загрожує 25 років тюрми: лікарі та медсестри Марадони постануть перед судом

Лікарі та медсестри Дієго Марадони постануть перед судом за звинуваченням у причетності до смерті видатного футболіста.

Про це повідомляє Independent.

Психіатр Агустіна Косачов, сімейний лікар Леопольдо Лука та низка інших медичних працівників звинувачуються у недбалості, що призвела до смерті хворого. Судове засідання призначено на понеділок, 10 березня.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада 2020 року у своєму домі в Буенос-Айресі.

Судовий процес щодо можливої причетності лікарів до смерті видатного футболіста було призначено ще на 4 червня, проте двічі переносився з різних причин. Максимальний строк, який загрожує лікарям – 25 років тюрми.

Раніше донька Марадони зізналась, що її родині погрожують представники мафії.