Пішов з життя колишній тренер збірної Данії

Пішов з життя колишній тренер збірних Данії та Ісландії Бо Йоханссон.

Про це повідомили у Aftonbladet.

Досвідчений фахівець помер у віці 83 років. Свою тренерську кар'єру Йоханссон почав у 1973-му, коли очолив Кальмар, а а згодом двічі працював у Естері, з яким виграв два сенсаційні титули чемпіона Швеції – у 1980 та 1981 роках.

У 1990-му протягом одного сезону Бо Йоханссон працював зі збірної Ісландії, а з 1996 по 2000 рік очолював Данію. Під керівництвом фахівця данські гравці дістались 1/4 фіналу чемпіонату світу-1998, де поступились Бразилії.

Свою тренерську кар'єру наставник завершив у 2010 році на посаді асистента головного тренера у шведському Отвідаберзі.

Раніше повідомлялось, що у віці 101 року помер ексворотар Феєнорда, який пережив Другу світову війну.