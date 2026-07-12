У ДТП загинув колишній вінгер лісабонської Бенфіки

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув колишній вінгер лісабонської Бенфіки Емануель Хесус Бонфім Еварісто, відомий як Ману.

Про це повідомила пресслужба "Орлів". Деталі додає A Bola.

Як зазначається, 43-річний ексфутболіст розбився у парафії Санту-Куніну, яка розташована на околицях португальського Лісабона.

Зазначимо, що Ману є вихованцем Алверки, за першу команду якої відіграв 34 поєдинки, у яких відзначився 3 голами, після чого покинув клуб, перейшовши до Бенфіки у 2004 році.

Загалом упродовж ігрової кар'єри виступав в таких командах як Лоріньянсе, Модена, Карпенденоло, Ештрела, АЕК Афіни, Марітіму, варшавська Легія, китайський Бейдзін Гоань, кіпрські Ерміс та Пафос, Карташу, а завершив свій шлях у професійному футболі в клубі на батьківщині Вілафранкенсе.

Зауважимо, що у складі Легії вінгер двічі підіймав над головою Кубок Польщі (сезони 2010/11 та 2011/12).

Нагадаємо, що напередодні загинув центральний півзахисник збірної ПАР і клубу Мамелоді Сандаунз Джейден Адамс.