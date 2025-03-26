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Гучний поворот у справі смерті Марадони: заарештовано колишнього охоронця футболіста

Богдан Войченко — 26 березня 2025, 12:36
Гучний поворот у справі смерті Марадони: заарештовано колишнього охоронця футболіста
Дієго Марадона
Instagram

Розслідування смерті Дієго Марадони отримало несподіваний поворот – його колишнього охоронця Хуліо Сесара Корію заарештували прямо в залі суду.

За даними видання The Sun, прокурор Патрісіо Феррарі звинуватив чоловіка у брехні під присягою, оскільки Корія стверджував, що не спілкувався з лікарем Марадони Леопольдо Лукке, хоча їхнє листування в WhatsApp довело зворотне.

Охоронець також змінив свої свідчення щодо реанімації футболіста, що викликало підозри суддів. Після короткої наради було ухвалено рішення про його негайний арешт.

AFP

На лаві підсудних також перебувають сім медичних працівників, яких звинувачують у вбивстві з можливим умислом. Раніше справа розглядалася як ненавмисне вбивство, але після висновку медичної експертизи, яка вказала на халатність, її перекваліфікували.

Прокурор назвав останні дні Марадони "Домом жахів" через неналежні умови догляду. Також стало відомо, що футболіста поховали без серця, щоб запобігти можливій крадіжці.

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Нагадаємо, Марадона помер у 2020 році від серцевого нападу у своєму будинку в Буенос-Айресі.

Раніше повідомлялося, що прокурор показав шокуюче фото Марадони після смерті.

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