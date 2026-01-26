Ухвалював неправильні рішення: Судаков отримав порцію критики після розгромної перемоги Бенфіки

Українського півзахисника Бенфіки Георгія Судакова розкритикували у пресі після перемоги Бенфіки над Ештрелою.

Про це повідомляє A Bola.

На думку видання, футболіст збірної України, який вийшов у стартовому складі "орлів", протягом усього відведеного йому часу ухвалював неправильні рішення.

"Судаков грав, підтримуючи Павлідіса і майже завжди ухвалював неправильні рішення – як у пасах, особливо біля штрафного майданчика суперника, так і в тому, що потрібно було зробити для успішного продовження атакувальних дій. Йому потрібно робити все набагато більше і краще", – йдеться у матеріалі порталу.

Також видання пригадало погану дію Анатолія Трубіна на початку поєдинку, яка ледь не привела до взяття воріт, та участь українського голкіпера у третьому голі Бенфіки.

Нагадаємо, що Бенфіка всуху переграла Ештрелу 4:0. Трубін провів повну гру, а Судаков покинув поле на 73-й хвилині зустрічі. "Орли" завдяки домашній перемозі набрали вже 45 балів та посідають третю сходинку у турнірній таблиці португальської Прімейра-ліги.

Відзначимо, що для Судакова цей матч став 16-м у поточному сезоні-2025/26 португальської першості, а для Трубіна – 17-м.