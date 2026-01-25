Бенфіка упевнено перемогла Ештрелу Амадору: відомі оцінки Судакова та Трубіна

У неділю, 25 січня, Бенфіка здобула перемогу над Ештрелу Амадору у межах 19 туру португальської Прімейра-ліги.

Матч закінчився з рахунком 4:0 на користь "орлів". Героєм зустрічі став Вангеліс Павлідіс, який оформив дубль, а фінальну крапку в матчі поставив 17-річний Кабрал, який вийшов на заміну на 83-й хвилині та одразу оформив гол.

Український півзахисник Георгій Судаков відіграв 73 хвилини і поступився місцем на полі Пріоште. На Sofascore гравець отримав оцінку 6.5. У роботі з м'ячем українець продемонстрував точність передач на рівні 76% (29 із 38), на половині поля суперника він віддав 22 точні паси з 29 (76%). Також в активі захисника 2 з 3 точних довгих передач та один успішний крос.

Тоді як голкіпер Анатолій Трубін залишився у грі, зберігши свої ворота "сухими". За матч отримав оцінку 6.7. За цілу гру українцю не прийшлося здійснити жодного сейву.

Нагадаємо, що Судаков та Трубін були визнані одними з найкращих у складі "орлів" у матчі проти Ювентуса в межах 7 туру загального етапу Ліги чемпіонів, який завершився поразкою лісабонського клубу з рахунком 0:2.