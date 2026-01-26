The Special One – 63. Що ви знаєте про легендарного Моурінью? ТЕСТ

Видатний тренер отримував не менш великі ляпаси. Від якого суперника команда, яку тренував Моурінью, пропустила найбільше голів за один матч?

Буде-Глімт Правильна відповідь: Буде-Глімт. Це звучить як божевілля, але тренер із незліченною кількістю великих дербі в активі найбільше отримав за Полярним колом. У Лізі конференцій Рома програла Буде-Глімту 6:1. Барселона Аталанта Порту