The Special One – 63. Що ви знаєте про легендарного Моурінью? ТЕСТ

Сьогодні, 26 січня, 63-й день народження святкує людина, без якої неможливо уявити сучасний футбол.
Жозе Моурінью вписав своє ім'я в історію не лише блискучими перемогами, а й своїм образом: красивими цитатами, винятковою яскравістю, конфліктами. Без цього персонажа футбол був би біднішим.
На честь легенди Чемпіон підготував спеціальний онлайн-квіз.
Пишіть результати у коментарі!
У якій сім'ї народився Жозе Моурінью?
До того, як стати головним тренером, Моурінью працював асистентом у Спортингу, Бенфіці та Барселоні. Помічником якого з цих легендарних тренерів він був?
У нашого іменинника така розкішна трофейна колекція, що менша за турніри, в яких він брав участь, але не переміг. Отже, який із цих чемпіонатів Моурінью не вигравав?
А який із єврокубків не підкорявся Моурінью?
Конфлікти Моурінью завжди були не менш легендарним складником його кар'єри, ніж перемоги. Коли він мав сутичку з Віктором Вальдесом?
Кого з гравців Моурінью тренував у двох різних клубах?
Видатний тренер отримував не менш великі ляпаси. Від якого суперника команда, яку тренував Моурінью, пропустила найбільше голів за один матч?
Хто із цих легендарних тренерів отримував від Моурінью найбільший розгром у межах однієї гри?
Популярність Моурінью вийшла далеко за межі футболу. Яке неспортивне видання йому вручало премію року?
На думку Жозе, якщо ви подобаєтеся людям, то ви в порядку. Але якщо вони ненавидять вас, то?