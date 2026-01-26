Українська правда
The Special One – 63. Що ви знаєте про легендарного Моурінью? ТЕСТ

Віталій Пасічний — 26 січня 2026, 12:00
Сьогодні, 26 січня, 63-й день народження святкує людина, без якої неможливо уявити сучасний футбол.

Жозе Моурінью вписав своє ім'я в історію не лише блискучими перемогами, а й своїм образом: красивими цитатами, винятковою яскравістю, конфліктами. Без цього персонажа футбол був би біднішим.

На честь легенди Чемпіон підготував спеціальний онлайн-квіз.

Пишіть результати у коментарі!

1/10

У якій сім'ї народився Жозе Моурінью?

2/10

До того, як стати головним тренером, Моурінью працював асистентом у Спортингу, Бенфіці та Барселоні. Помічником якого з цих легендарних тренерів він був?

3/10

У нашого іменинника така розкішна трофейна колекція, що менша за турніри, в яких він брав участь, але не переміг. Отже, який із цих чемпіонатів Моурінью не вигравав?

4/10

А який із єврокубків не підкорявся Моурінью?

5/10

Конфлікти Моурінью завжди були не менш легендарним складником його кар'єри, ніж перемоги. Коли він мав сутичку з Віктором Вальдесом?

6/10

Кого з гравців Моурінью тренував у двох різних клубах?

7/10

Видатний тренер отримував не менш великі ляпаси. Від якого суперника команда, яку тренував Моурінью, пропустила найбільше голів за один матч?

8/10

Хто із цих легендарних тренерів отримував від Моурінью найбільший розгром у межах однієї гри?

9/10

Популярність Моурінью вийшла далеко за межі футболу. Яке неспортивне видання йому вручало премію року?

10/10

На думку Жозе, якщо ви подобаєтеся людям, то ви в порядку. Але якщо вони ненавидять вас, то?

