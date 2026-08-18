Він просто грає погано: журналіст різко розкритикував гру Судакова за Бенфіку

Журналіст Педру Соуза негативно висловився про гру Георгія Судакова у футболці лісабонської Бенфіки.

Його слова передає NOW Canal.

Представник ЗМІ не розуміє, чому головний тренер "орлів" Марку Сілва продовжує ставити українського півзахисника у стартовий склад.

"Марку Сілва досі не переконав мене своїм захопленням щодо Судакова. Мені він, як і раніше, здається непереконливим. Можливо, мені доведеться прикусити язика. Хтось каже, що в останніх двох матчах відчув якийсь прогрес у грі українця. А я не бачу жодної різниці. Взагалі не бачу! На мій погляд, він просто грає погано. Не знаю, чи то гра між лініями, чи то гра спиною до воріт, чи то удари по воротах, але я не можу сказати, що він грає добре", – заявив Соуза.

Відзначимо, що Георгій виходив у старті в усіх шести матчах "орлів" на старті нового сезону-2026/27. У них українець провів на полі сумарно 451 хвилину та віддав одну гольову передачу.

23-річний атакувальний півзахисник потрапив до символічної збірної 2-го туру португальської Прімейри за версією порталу WhoScored.

Раніше повідомлялося, що Судаков отримав вердикт від головного тренера лісабонського колективу. А от португальський телевізійний актор Жорже Коррула розкритикував гру Георгія.

Нагадаємо, що колишній гравець донецького Шахтаря виступає у Португалії з літа 2025-го. Відтоді провів у футболці "орлів" 42 поєдинки (4 голи та 6 асистів). Його контракт із лісабонською командою розрахований до 30 червня 2029-го.