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Судаков і Лебеденко потрапили у символічну збірну туру чемпіонату Португалії

Софія Кулай — 18 серпня 2026, 14:14
Судаков і Лебеденко потрапили у символічну збірну туру чемпіонату Португалії
Георгій Судаков
Getty Images

Українські легіонери Георгій Судаков та Орест Лебеденко увійшли у символічну команду тижня за підсумками 2-го туру португальської Прімейра-ліги сезону-2026/27.

Виступ українців відзначив статистичний портал WhoScored.

Судаков отримав дещо вищу оцінку за свого земляка – 7,89 бала проти 7,42 у Лебеденка.

Слід відзначити, що Георгій став не єдиним представником Бенфіки у цій команді туру. Окрім українського півзахисника, у неї потрапили ще 5 футболістів "орлів".

Нагадаємо, що лісабонський клуб у другому турі рознесла Каса Піа (7:0). Попри таку велику кількість голів, Судаков результативними діями у цій грі не відзначався. Тоді як Ароука Лебеденка, у яку фланговий захисник перебрався на початку серпня 2026-го, розбила у домашньому поєдинку Морейренсе (4:0). Орест відіграв повний матч, але не запам'ятався гольовими діями.

Після двох стартових турів Ароука несподівано очолила турнірну таблицю португальської першості, набравши максимальні 6 балів. Натомість команда Марку Сілви із 4 очками йде четвертою.

Раніше Судаков отримав вердикт від головного тренера "орлів".

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WhoScored Орест Лебеденко Георгій Судаков Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

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