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Ньюкасл підсилився одноклубником Судакова та Трубіна

Софія Кулай — 18 серпня 2026, 14:54
Ньюкасл підсилився одноклубником Судакова та Трубіна
Амар Дедич
x.com/NUFC

Ньюкасл оголосив про підписання правого захисника із лісабонської Бенфіки Амара Дедича.

Про це інформує пресслужба англійського клубу.

Боснійський фланговий оборонець уклав довгостроковий контракт із "сороками" терміном на 5 років (до 30 червня 2031-го). За нову команду Дедич виступатиме під 37-м ігровим номером.

Цікаво, що трансфер стався у день народження Амара, якому 18 серпня виповнилося 24 роки.

Нагадаємо, що боснієць виступав за Бенфіку з літа 2025-го. Відтоді провів за "орлів" 46 матчів, у яких відзначився голом і 5 асистами. У 2026-му став тріумфатором Суперкубку Португалії.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл претендує на французького нападника італійського Мілана Крістофера Нкунку.

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