Ньюкасл підсилився одноклубником Судакова та Трубіна

Ньюкасл оголосив про підписання правого захисника із лісабонської Бенфіки Амара Дедича.

Про це інформує пресслужба англійського клубу.

Боснійський фланговий оборонець уклав довгостроковий контракт із "сороками" терміном на 5 років (до 30 червня 2031-го). За нову команду Дедич виступатиме під 37-м ігровим номером.

Welcome to the Toon, Amar 🙌 pic.twitter.com/6J5ppMmu2X — Newcastle United (@NUFC) August 18, 2026

Цікаво, що трансфер стався у день народження Амара, якому 18 серпня виповнилося 24 роки.

Нагадаємо, що боснієць виступав за Бенфіку з літа 2025-го. Відтоді провів за "орлів" 46 матчів, у яких відзначився голом і 5 асистами. У 2026-му став тріумфатором Суперкубку Португалії.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл претендує на французького нападника італійського Мілана Крістофера Нкунку.