Судаков вперше прокоментував незабитий пенальті у ворота Болоньї в матчі Ліги чемпіонів

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков вперше висловився стосовно незабитого в ворота Болоньї пенальті в межах Ліги чемпіонів.

На своїй сторінці в Instagram він зазначив, що позитивно налаштований на майбутнє попри свої останні невдачі.

"Коли пройшов час та емоції, хочу поділитись своєю думкою на рахунок останніх подій.

1. Як то кажуть "shit happens"

2. Реальність така: перемога має свою ціну. Ціна – тяжка праця. Постійні зусилля протягом тривалого часу. Скільки зусиль? Стільки, скільки треба для результату. Ви працюєте й пробиваєте собі шлях уперед.

3. Як замінити негативні думки на позитивні:

"І це так само мине"

"Я довго тримався. Найкраще в мене попереду"

"Відчинилися одні двері, відчиняться й інші"

Keep moving", – підкреслив Судаков.